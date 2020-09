Mercati alla finestra aspettando la Fed

Daniela La Cava 16 settembre 2020 - 08:53

MILANO (Finanza.com)

Si preannuncia un avvio di contrattazioni poco mosso per i principali indici del Vecchio continente, in una giornata in cui si attende l'esito della due giorni del Fomc, il braccio operativo della Fed. In serata la banca centrale Usa si pronuncia sui tassi, seguirà poi la conferenza del presidente Jerome Powell. Si tratta dell'ultima riunione prima delle elezioni Usa del 3 novembre. A ottobre non sono previsti meeting del Fomc che tornerà a riunirsi il 4-5 novembre. Gli analisti non si attendono cambiamenti nella politica monetaria della Fed, dopo il recente intervento di Powell. Il riferimento è al discorso di Jackson Hole, quando Powell ha annunciato la svolta storica dell'istituto con la nuova strategia focalizzata sul target dell'inflazione media, la cosiddetta AIT (average inflation targeting).