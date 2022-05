Mastercard lancia il servizio di pagamento con il riconoscimento facciale e impronte digitali

Alessandra Caparello 18 maggio 2022 - 14:05

MILANO (Finanza.com)

Pagare con il viso o con le mani è la nuova realtà che promette Mastercard che ha lanciato un programma che consente ai rivenditori di offrire metodi di pagamento biometrici, come il riconoscimento facciale e la scansione delle impronte digitali.Alla cassa, gli utenti potranno autenticare il pagamento mostrando il proprio volto o il palmo della mano invece di strisciare la carta. Il programma è già attivo in cinque negozi di alimentari St Marche a San Paolo, in Brasile ma Mastercard prevede di diffonderlo a livello globale entro la fine dell'anno.Come funziona? Per iscriversi al servizio di Mastercard, si scatta una foto del proprio volto o si scansiona l'impronta digitale per registrarla con un'app. Questa operazione viene effettuata sullo smartphone o presso un terminale di pagamento. È quindi possibile aggiungere una carta di credito, che viene collegata ai dati biometrici.Si tratta di una tecnologia simile a quella sperimentata da Amazon negli Stati Uniti. Mastercard afferma che intende portare il programma negli Stati Uniti, in Europa, Medio Oriente e Asia in un secondo momento.