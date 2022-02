Market mover: l'agenda macro di mercoledì 16 febbraio 2022

Daniela La Cava 16 febbraio 2022 - 08:18

MILANO (Finanza.com)

Densa di dati anche l'agenda di mercoledì 16 febbraio dopo alcune pubblicazioni cinesi, come i prezzi alla produzione e l'inflazione, in uscita il dato sui prezzi al consumo anche in UK. Nella zona euro si attende l'aggiornamento sulla produzione industriale. Nel pomeriggio italiano arrivano diverse indicazioni dagli Usa, tra cui le vendite al dettaglio, la produzione industriale, l'indice NAHB sull'edilizia abitativa e infine le minute della Fed.