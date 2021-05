Market mover: l'agenda macro di martedì 18 maggio 2021

Daniela La Cava 18 maggio 2021 - 07:31

MILANO (Finanza.com)

Diversi gli spunti macro nella giornata di martedì 18 maggio, tra cui i dati sul mercato del lavoro britannico. Per la zona euro in evidenza il Pil del primo trimestre 2021 e il discorso di Francois Villeroy de Galhau, governatore della Banca di Francia e membro del board Bce. E infine per gli Stati Uniti si guarda ai permessi edilizi e alle nuove abitazioni.