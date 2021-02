Market mover: l'agenda macro di lunedì 15 febbraio 2021

Daniela La Cava 15 febbraio 2021 - 08:05

MILANO (Finanza.com)

Sono concentrati tutti nella zona euro i dati in uscita oggi, visto che le Piazze finanziarie di Cina e Stati Uniti saranno chiuse per festività (la prima vede i mercati chiusi fino al 17 febbraio per i festeggiamenti del Capodanno lunare, mentre Wall Street celebra il President’s day). Tornando all'agenda macro, in evidenza oggi la produzione industriale e la bilancia commerciale dell'eurozona per il mese di dicembre, ma anche la riunione dell'Eurogruppo.