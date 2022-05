Market mover: l'agenda macro di giovedì 5 maggio 2022

Daniela La Cava 5 maggio 2022 - 06:20

MILANO (Finanza.com)

Dopo le indicazioni giunte ieri dalla Federal Reserve (Fed) che, rispettando le attese, ha rivisto al rialzo di 50 punti base i tassi (si tratta della stretta monetaria più forte degli ultimi 20 anni, dal 2000), l'agenda odierna prevede anche le riunioni della banca centrale norvegese e di quella polacca. Restando ancora sulle banche centrali, i mercati attendono la riunione della Bank of England (BoE) che dovrebbe alzare i tassi all'1% dal precedente 0,75 per cento. Da segnarsi in agenda anche la riunione Opec+.Per la stagione degli utili a Piazza Affari da monitorare i numeri del primo trimestre pubblicati stamattina da Unicredit e quelli arrivati ieri sera di Tim ed Enel. Stasera a mercati chiusi si attendono le trimestrali di Leonardo e Banco Bpm