Market mover: l'agenda macro di giovedì 30 settembre 2021

Daniela La Cava 30 settembre 2021 - 08:05

MILANO (Finanza.com)

Nelgiorno in cui scade l'approvazione al Congresso della legge sul debt ceiling, sono numerosi i dati macro da seguire. Dopo gli aggiornamenti sul fronte del Pmi manifatturiero (anche Caixin) per la Cina, in uscita anche i dati sull'inflazione in Francia, Germania e Italia. Per gli Stati Uniti il calendario prevede l'aggiornamento settimanale sulle nuove richieste di sussidi alla disoccupazione ma anche il Pil annualizzato e il Pmi Chicago.