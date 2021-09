Market mover: l'agenda di venerdì 10 settembre 2021

Daniela La Cava 10 settembre 2021 - 07:29

Tra i dati macro in evidenza oggi, venerdì 10 settembre, l'inflazione in Germania (dato finale di agosto), ma anche il Pil inglese. Sotto la lente anche la produzione industriale in Francia e Italia. Si guarda anche alla banca centrale russa che potrebbe entrare in azione sui tassi, alzandoli al 7% dal precedente 6,5 per cento. Per gli Usa da seguire i prezzi alla produzione e le scorte e vendite all'ingrosso.