Market mover: l'agenda di mercoledì 8 luglio

Daniela La Cava 8 luglio 2020 - 07:37

MILANO (Finanza.com)

Pochi spunti macroeconomici nella seduta infrasettimanale. Si guarda alla riunione voluta dalla presidente della Commissione europea Von De Leyen, prima del Consiglio europeo straordinario fissato per il 17-18 luglio. Per gli Stati Uniti in serata verrà diffuso l'aggiornamento sul credito al consumo.