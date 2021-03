Market mover: l'agenda di martedì 23 marzo 2021

Daniela La Cava 23 marzo 2021 - 07:34

MILANO (Finanza.com)

Lagiornata di martedì 23 marzo comincia con l'aggiornamento sui dati occupazionali per il Regno Unito, e prosegue con gli ordini e le vendite industriali per l'Italia, e con le vendite di case nuove per gli Usa. Sono poi in agenda i discorsi di Powell (Fed), e di Janet Yellen nella nuova veste di segretario al Tesoro Usa davanti al comitato servizi finanziari della Camera sul Cares act e Fed. Nel corso del pomeriggio interverranno due membri votanti della Fed: Williams e Brainard.