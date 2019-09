Market mover: l'agenda di martedì 10 settembre

Daniela La Cava 10 settembre 2019 - 07:36

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di martedì 10 settembre vede in primo piano per l'Europa l'aggiornamento sulla produzione industriale francese e italiana per il mese di luglio, oltre al tasso disoccupazione a tre mesi (Ilo) del Regno Unito. Per gli Stati Uniti la fiducia delle piccole imprese (Nfib) e il sondaggio Jolts.