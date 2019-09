Market mover: l'agenda di lunedì 9 settembre

Daniela La Cava 9 settembre 2019 - 07:35

MILANO (Finanza.com)

Tra i dati in agenda oggi è in calendario quello sul Pil della Gran Bretagna che potrebbe aiutare a capire se effettivamente il paese, alle prese con la Brexit, sta entrando in recessione. In uscita in mattinata per la zona euro anche l'indice Sentix che misura la fiducia degli investitori per il mese di settembre e il dato sul credito al consumo negli Stati Uniti.