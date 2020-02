Market mover: l'agenda di lunedì 3 febbraio

Daniela La Cava 3 febbraio 2020 - 07:38

MILANO (Finanza.com)

Nella prima seduta della settimana e del mese di febbraio il calendario macro prevede gli aggiornamento sugli indici Pmi per il comparto manifatturiero delle principali economie della zona euro (si tratta del dato finale di gennaio). Per gli Stati Uniti in uscita alle 16 l'indice Ism manifatturiero. Si mette in moto la macchina della presidenziali negli Usa, con le primarie dei democratici nello Stato dell'Iowa.