Market mover: l’agenda di lunedì 11 maggio

Daniela La Cava 11 maggio 2020 - 07:37

MILANO (Finanza.com)

Avvio di settimana poco denso di appuntamenti. In giornata si attende la produzione industriale italiana per il mese di marzo attesa in forte calo, ma anche l'avvio dei nuovi colloqui tra Unione europea e Regno Unito sul fronte della Brexit. Da monitorare nel corso della giornata anche la trimestrale di Fineco.