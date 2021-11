Market mover: l'agenda di giovedì 4 novembre 2021

Daniela La Cava 4 novembre 2021 - 08:13

MILANO (Finanza.com)

Nella seduta di giovedì 4 novembre, giornata in cui è prevista la riunione dell'Opec+, il calendario prevede la pubblicazione degli ordini industriali in Germania e i prezzi alla produzione nella zona euro. Per le banche centrali si guarda alla banca centrale norvegese e alla Bank of England (BoE).