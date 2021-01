Market mover: l'agenda di giovedì 21 gennaio 2021

Daniela La Cava 21 gennaio 2021 - 08:08

MILANO (Finanza.com)

Banche centrali protagoniste di giornata. In mattinata si attendono le indicazioni sui tassi della banca centrale norvegese e di quella turca, in attesa delle indicazioni che arriveranno, come di consueto alle 13:45, dalla Banca centrale europea (Bce). Dopo l'annuncio, a partire dalle 14:30, è prevista la conferenza stampa della presidente Christine Lagarde.Tra i dati macro da segnarsi in agenda il fatturato e gli ordini industriali, ma anche le nuove costruzioni e permessi edilizi, il Phlilly Fed e le nuove richieste di sussidi settimanali. Atteso anche il Consiglio europeo sulla situazione economica e pandemica.