Market mover della settimana: focus su elezioni, ma anche Pil Usa e inflazione tedesca (analisti)

27 maggio 2019

MILANO (Finanza.com)

Sarà un inizio di settimana piuttosto turbolento per le Borse del Vecchio continente alle prese con i risultati delle elezioni europee. "Gli investitori si concentreranno sui dati che arriveranno da alcuni Paesi in particolare, Regno Unito e Italia su tutti - afferma Vincenzo Longo, market strategist di Ig -. Per il resto della settimana, rimangono da monitorare gli sviluppi in ambito commerciale tra Stati Uniti e Cina, con gli operatori che attendono delle ritorsioni da parte di Pechino sulle aziende statunitensi dopo l'azione su Huawei. Sembra essere ormai palese agli operatori che le cose andranno per le lunghe, almeno fintantoché Wall Street rimane sopra i minimi di dicembre 2018".Sul fronte macro, l'esperto invita a monitorare la seconda lettura del Pil del primo trimestre negli Stati Uniti, che potrebbe essere rivisto dopo che la stima flash si era attestata a 3,2%, mentre per Europa, sguardi rivolti alla stima flash dell'inflazione tedesca, che precede quella dell'eurozona.