M&A nel settore aereo: Iag compra Air Europa, deal da un miliardo

Daniela La Cava 4 novembre 2019 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

Si scalda l'M&A nel settore aereo, con International Consolidated Airlines (Iag) che compra Air Europa. Il gruppo, che controlla British Airways, Iberia e Vueling, ha annunciato questa mattina di avere raggiunto un accordo definitivo per acquisire la compagnia aerea spagnola Air Europa per una cifra pari a 1 miliardo di euro in contanti. Il closing dell'operazione è atteso nel secondo semestre 2020.