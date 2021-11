Lucid: rosso da 1,5 miliardi di dollari in nove mesi. Prenotazioni berlina Air superano quota 17mila

Alessandra Caparello 16 novembre 2021 - 10:50

MILANO (Finanza.com)

Le azioni della start-up di auto elettriche Lucid salgono dopo aver riportato i suoi primi risultati finanziari trimestrali come una società pubblica.La start-up in particolare ha annunciato un notevole aumento delle prenotazioni di veicoli e ha confermato il suo obiettivo di produzione per il prossimo anno, pur riportando una perdita netta di 524,4 milioni di dollari nel terzo trimestre. Lucid, che è diventata pubblica tramite un accordo SPAC nel mese di luglio, ha riferito che ha perso 1,5 miliardi di dollari nei primi nove mesi dell'anno.In ogni caso Lucid registra più di 17.000 prenotazioni per la sua berlina Air, rispetto alle 13.000 del terzo trimestre e le prenotazioni fino a settembre rappresentano un portafoglio ordini di 1,3 miliardi di dollari, ha detto l'azienda. Lucid ha anche confermato il suo obiettivo di produzione di 20.000 veicoli per il prossimo anno, ma ha detto che rimangono ostacoli per raggiungere quei piani.