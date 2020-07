Listini europei verso avvio in calo, nuovi contagi pesano su sentiment

Daniela La Cava 14 luglio 2020 - 08:42

I listini europei si preparano a un avvio di contrattazioni in ribasso in scia all'evoluzione della pandemia che inizia a pesare sul sentiment del mercato. Il tutto in una giornata in cui parte la stagione degli utili che entra subito nel vivo con i conti delle big bank Usa. Nel primo pomeriggio italiano sono attesi oggi i risultati relativi al secondo trimestre di JP Morgan, Citigroup e Wells Fargo. I mercati non trovano nemmeno supporto nei dati migliori delle attese sul fronte della bilancia commerciale cinese. Nel dettaglio, la bilancia commerciale della Cina per il mese di giugno ha mostrato un rialzo delle esportazioni dello 0,5% su base annua rispetto al -3,3% della passata rilevazione e al -2% del consensus Bloomberg, mentre le importazioni hanno registrato un aumento del 2,7% dal precedente -16,7% (consensus Bloomberg a -9%). La Cina ha riportato un surplus di 46,42 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 59,6 miliardi stimati.