Listini europei in rosso, pesa questione vaccini

Daniela La Cava 28 gennaio 2021 - 09:16

MILANO (Finanza.com)

Partenza in rosso per le principali Borse europee, dopo la chiusura in deciso calo di Wall Street. In Europa nei primi istanti di contrattazioni sono i segni meno ad avere la meglio: il Dax di Francoforte cede lo 0,75%, mentre il Ftse 100 di Londra e il listino parigino Cac40 lasciano sul terreno rispettivamente lo 0,61% e lo 0,56 per cento. Uno dei temi caldi resta la qeustione dei vaccini. Al centro del dibattito i ritardi nella distribuzione dei vaccini in Europa con il faccia a faccia tra Ue e AstraZeneca.Nella seduta odierna occhi puntati sui vari indici di fiducia in arrivo dalla zona euro e dall'Italia. Nel corso della giornata è attesa l'inflazione in Germania ma anche numerosi dati in arrivo da Oltreoceano, tra cui il Pil annualizzato, le nuove richieste di sussidi alla disoccupazione e le vendite di case nuove.