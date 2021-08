Listini europei in cerca di una direzione: i dati in evidenza oggi

Daniela La Cava 10 agosto 2021 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

Listini europei in cerca di una direzione in un contesto ancora cauto a livello globale. Nei primi minuti di scambi l'indice Ftse 100 segna un lieve rialzo dello 0,02%, mentre il Dax avanza dello 0,09% e il Cac40 di Parigi segna un progresso dello 0,13 per cento. Sui mercati l'ottimismo su una graduale ripresa economica dalla pandemia è mitigato dalle preoccupazioni per le varianti che si stanno diffondendo in alcune Paesi."Ieri le azioni europee hanno avuto un inizio di settimana poco brillante, con la debolezza dei prezzi delle materie prime compensata dalla forza dei titoli difensivi, con utilities e healthcare che hanno sovraperformato", sottolinea Michael Hewson, Chief Market Analyst di CMC Markets UK, sottolineando che "gran parte della debolezza dei prezzi delle commodity di ieri, che ha visto il petrolio scendere ai minimi a un mese, è stata la preoccupazione per l'aumento dei casi di varianti Delta sia in Cina sia negli Stati Uniti, che agisce da freno sulla domanda".Intanto tra i market mover di giornata l'indice tedesco Zew per il mese di agosto. Sempre in uscita oggi per gli Usa l'NFIB relativo all'ottimismo delle piccole imprese. Tra gli interventi della giornata in calendario quello di Loretta Meste, presidente della Federal Reserve Bank di Cleveland con un discorso sui rischi d'inflazione.