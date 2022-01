Lewis Hamilton investe in Zapp, startup di consegna rapida di generi alimentari

Alessandra Caparello 28 gennaio 2022 - 10:09

MILANO (Finanza.com)

Il pilota britannico di Formula Uno Lewis Hamilton investe nella start-up di consegna rapida di generi alimentari Zapp nel più grande investimento da 200 milioni di dollari nella società.La società con sede a Londra ha detto di aver raccolto capitale fresco in un round di finanziamento di serie B guidato da società di venture capital Lightspeed Venture Partners, 468 Capital e BroadLight Capital. Anche gli investitori esistenti Atomico, Burda e Vorwerk Ventures hanno partecipato.Il coinvolgimento di Hamilton segna un raro investimento in start-up da parte della stella della F1. Il pilota del team Mercedes ha vinto sette titoli del Campionato del Mondo Piloti, detenendo un record comune con il pilota tedesco ora in pensione Michael Schumacher. Fondato nel 2020, il servizio di Zapp permette alle persone di acquistare snack, bevande e articoli essenziali dai cosiddetti "dark store", piccoli magazzini costruiti con il solo scopo di preparare ordini di consegna online. L'app promette tempi di consegna di appena 20 minuti.