Leonteq: 2021 da record con utile più che triplicato, proposto dividendo da 3 chf per azione

Giulio Visigalli 10 febbraio 2022 - 17:20

MILANO (Finanza.com)

Leonteq chiude il 2021 con ricavi e utili da record. Grazie ad un aumento significativo della diversificazione del business, nel 2021 il gruppo ha più che triplicato l'utile, raggiungendo i 155,7 milioni di franchi, contro ai 39,9 milioni del 2020. Il reddito operativo ammonta a 417,8 milioni di franchi, in crescita del 78% rispetto al 2020, grazie a 306,7 milioni di franchi di proventi da commissioni e 112,4 milioni risultanti dalle attività di trading. Leonteq, visti gli ottimi risultati, ha proposto un dividendo, per l'anno finanziario 2021, pari a 3 franchi per azione, in aumento del 300% rispetto al dividendo del 2020. Nel 2021 è aumentato del 29% il numero di prodotti emessi dalla società e sono cresciute del 28% le transazioni con i clienti per un totale di 264.213. Nel corso degli ultimi anni Leonteq ha implementato con successo la sua strategia delineata nel 2018 e lancia un'ambiziosa strategia di cinque anni basata su quattro elementi: offerta, piattaforma, crescita globale e sostenibilità. L'obiettivo è infatti quello di raggiungere, entro il 2026, un reddito operativo lordo di 450-500 milioni di franchi e una redditività del capitale proprio superiore al 15%. Infine, Leonteq prevede una politica di distribuzione dei dividendi progressiva, con un payout ratio superiore al 50% a partire dal 2022.