Lagarde: 'Bce chiaramente lontana da obiettivo inflazione, nessuna compiacenza'

"La Bce è chiaramente lontana dal raggiungere il suo obiettivo di inflazione" per l'area euro (poco inferiore al 2%). E' quanto ha ammesso la presidente della Bce, Christine Lagarde, intervenendo ieri alla Commissione Ue sugli Affari economici e monetari.Lagarde ha anche sottolineato che il dissenso interno al Consiglio direttivo della Bce è "salutare", aggiungendo che "d'ora in poi pubblicheremo sul nostro sito le opinioni della Commissione etica della Bce sui casi di conflitti di interesse".La presidente della banca centrale ha aggiunto che "non ci sarà alcuna compiacenza nel non aver raggiunto ancora il target di inflazione".