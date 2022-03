Lagarde (BCE): "In Ue crescita lenta e inflazione alta. Rischi da guerra in Ucraina"

Alessandra Caparello 30 marzo 2022 - 12:58

MILANO (Finanza.com)

L'Europa sta affrontando una crescita più lenta e un'inflazione più alta, con la guerra in Ucraina che sta minando la fiducia e spingendo all’insù i prezzi dell'energia. Così il presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde. "Affronteremo, nel breve termine, un'inflazione più alta e una crescita più lenta", ha detto in un discorso a Nicosia. "Più a lungo dura la guerra, più alti saranno i costi economici e maggiore sarà la probabilità di finire in scenari più avversi". Lagarde ha detto che le famiglie stanno già diventando pessimiste e tagliando la crescita, mentre gli investimenti delle imprese probabilmente subiranno un colpo.