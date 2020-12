La Ue firma l'accordo post-Brexit, in giornata attesa la sigla di Boris Johnson

Valeria Panigada 30 dicembre 2020 - 11:36

MILANO (Finanza.com)

Alla vigilia dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il suo omologo del Consiglio Charles Michel hanno firmato l'accordo post-Brexit raggiunto nei giorni scorsi. "È stata una lunga strada - ha commentato su Twitter von der Leyen - Ora è il momento di lasciarci alle spalle la Brexit. Il nostro futuro si costruisce in Europa".Il testo, concluso alla vigilia di Natale per evitare il caos di un no-deal, deve essere firmato in giornata anche dal premier britannico Boris Johnson ed esaminato dal Parlamento inglese. Poi mancherà solo il voto degli eurodeputati, la cui approvazione è necessaria per la ratifica, che avverrà solo nel primo trimestre del 2021.Dopo quattro anni e mezzo dallo storico referendum sulla Brexit, il Regno Unito, che ha formalmente lasciato l'UE il 31 gennaio, smetterà di applicare le regole europee, lascerà il mercato unico europeo, l'unione doganale e il programma di scambio studentesco Erasmus.