La Banca Centrale Norvegese alza i tassi allo 0,75% e preannuncia un ritmo più sostenuto per futuri rialzi

Giulio Visigalli 24 marzo 2022 - 12:52

MILANO (Finanza.com)

Come previsto la banca centrale norvegese ha alzato il tasso di interesse di riferimento dallo 0,5% allo 0,75% mettendo a segno il terzo aumento da settembre.Inoltre la banca centrale del paese nordico prevede di aumentare il ritmo dei rialzi dei tassi rispetto a quanto precedentemente previsto per tenere a freno l'inflazione e un'economia in rapida crescita.