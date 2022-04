Kazaks (BCE): c'è spazio per 2-3 aumenti dei tassi di interesse entro quest'anno

Alessandra Caparello 26 aprile 2022 - 10:45

MILANO (Finanza.com)

Secondo il membro del Consiglio direttivo della Banca centrale europea Martins Kazaks, la banca centrale dovrebbe alzare presto i tassi di interesse e ha spazio per ben tre aumenti quest'anno, come riporta Reuters citando una sua intervista.I mercati stanno valutando due o tre rialzi da 25 punti base entro la fine del 2022, e Kazaks, che dirige la banca centrale della Lettonia, sostiene che non ha motivo di opporsi a questo. Secondo il governatore un aumento di tasso in luglio è possibile e ragionevole così è anche appropriato il termine del programma di acquisti di beni all'inizio di luglio.La BCE dovrebbe aumentare i tassi di 25 punti base inizialmente, ma questo aumento non è definitivo, ha detto Kazaks secondo cui non c'è una ragione particolare per cui la banca centrale dovrebbe fermarsi una volta che torna a zero anche se è una soglia psicologica. Come parte della normalizzazione, la BCE dovrebbe infine aumentare i tassi di interesse al tasso neutrale, che le stime mettono all'1% - 1,5%, ha concluso Kazaks.