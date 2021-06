Just Eat: Standard Ethics emette rating di sostenibilità

Daniela La Cava 10 giugno 2021 - 09:40

MILANO (Finanza.com)

Standard Ethics ha emesso il Corporate Rating “E” a Just Eat. La società di consegna a domicilio cibo e bevande ordinati online "ha ampi margini per allineare le proprie strategie di Sostenibilità alle indicazioni internazionali emesse da Onu, Ocse e Unione Europea", segnalano gli analisti nel report odierno. La metodologia di Standard Ethics, infatti, tiene conto di tutti i principi di Sostenibilità diffusi dai principali enti sovranazionali e quindi di tutti i fattori che spaziano da quelli ambientali e di corporate governance a quelli legati alla fair competition per arrivare anche a temi come i diritti individuali e le condizioni di lavoro.Gli analisti, conclude il report, osserveranno con interesse ogni eventuale evoluzione.