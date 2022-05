JPMorgan: Bitcoin in crescita con un valore equo vicino a 38.000 dollari

Alessandra Caparello 26 maggio 2022 - 12:40

MILANO (Finanza.com)

Il Bitcoin potrebbe salire "significativamente al di sopra del suo prezzo attuale" dopo la correzione dell'ultimo mese. Così gli analisti di JPMorgan guidati da Nikolaos Panigirtzoglou in una nota pubblicata mercoledì. Il fair value di JPM per il Bitcoin, basato su un rapporto di volatilità rispetto all'oro di circa 4 volte, è vicino a 38.000 dollari. Il token è stato scambiato a circa 29.600 dollari giovedì mattina a Londra.La quota delle stablecoin sul totale del mercato delle criptovalute "sembra eccessivamente elevata e indica condizioni di ipervenduto e un significativo rialzo per i mercati delle criptovalute da qui in poi", hanno scritto gli esperti.