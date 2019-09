Iveco Defence Vehicles si aggiudica appalto per la fornitura di veicoli alle forze armate olandesi

Alessandra Caparello 12 settembre 2019 - 15:31

MILANO (Finanza.com)

Iveco Defence Vehicles, società del gruppo CNH Industrial ha annunciato oggi di essersi aggiudicata una commessa del Ministero della Difesa olandese per la fornitura di 1275 veicoli protetti medi multiruolo denominati “12kN”.Nel corso degli anni, Iveco Defence Vehicles ha fornito all’esercito olandese numerosi veicoli provenienti dalla sua vasta gamma di prodotti commerciali e militari, come i camion IVECO Stralis 6x2 a lungo raggio, il Trakker 8x8 per i vigili del fuoco dell'esercito e l'EuroCargo 4x4 forniti ai marines olandesi per i territori dei Caraibi. Questa commessa – si legge nella nota - rappresenta una tappa fondamentale nel consolidamento della partnership strategica tra il Ministero della Difesa olandese e Iveco Defence Vehicles, confermando ancora una volta la leadership dell'Azienda nel segmento dei veicoli multiruolo per le missioni di difesa e sicurezza nazionale.