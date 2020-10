Investindustrial acquista CSM Ingredients

simone borghi 6 ottobre 2020 - 10:20

MILANO (Finanza.com)

Investindustrial ha firmato un accordo per l'acquisizione del business di CSM Ingredients, dal gruppo CSM, fornitrici di soluzioni per la panificazione detenute da veicoli di investimento affiliati a Rhône Capital. CSM Ingredients comprende le attività e gli asset europei e internazionali di CSM Group dedicati agli ingredienti per la panificazione.L’operazione rappresenta un’opportunità unica per creare una piattaforma europea che consentirà a CSM Ingredients di rafforzare il suo ruolo quale principale consolidatore nel settore degli ingredienti alimentari. L'Italia, mercato particolarmente frammentato e contraddistinto da piccoli operatori, sarà l’area chiave verso la quale sarà indirizzata questa espansione e attività di crescita anche per linee esterne. L’obiettivo è arrivare a costituire un gruppo pan-europeo con un ruolo sempre più significativo in Italia che si stima possa piu’ che raddoppiare le vendite rispetto alla situazione attuale.