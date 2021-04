Inditex: Standard Ethics conferma corporate rating “E-”

Daniela La Cava 7 aprile 2021 - 08:11

MILANO (Finanza.com)

Standard Ethics ha confermato il corporate rating “E-” a Inditex. In accordo alla metodologia di Standard Ethics - la quale mette al centro di ogni azione le indicazioni sulla sostenibilità provenienti da Onu, Ocse e Unione Europea - si riscontrano in Inditex alcuni passaggi positivi nei sistemi di corporate governance e governance della sostenibilità. "Future implementazioni dell’Esg Risk Management e del sistema di controllo su una filiera così complessa ed articolata come quella del gruppo spagnolo potrebbero produrre miglioramenti del rating", segnalano gli analisti.