In attesa minute Bce spunta report FT: commissione banca centrale avvertì Draghi contro nuovo QE

10 ottobre 2019 - 07:28

MILANO (Finanza.com)

In calendario nella giornata di oggi, dopo le minute della Federal Reserve, anche le minute della Bce, relative al meeting della banca centrale, lo scorso 12 settembre, in cui, oltre a tagliare i tassi sui depositi dal -0,40% al -0,50%, Draghi & Co hanno annunciato diverse iniziative straordinarie di politica monetaria espansiva, tra cui il ripristino del Quantitative easing.A tal proposito, oggi il Financial Times riporta l'indiscrezione secondo cui la Commissione di politica monetaria della Bce, in una lettera inviata a Mario Draghi e ad altri esponenti del Consiglio direttivo, si mostrò contraria al rilancio del QE.La lettera venne inviata pochi giorni prima del giorno della riunione.L'Ft riporta che è stata una delle rare volte in cui un consiglio della commissione non è stato seguito, nel corso del mandato di Draghi come presidente della Bce, dunque in questi ultimi otto anni. Detto questo, il consiglio della commissione non è vincolante, sostanziandosi piuttosto in un suggerimento.