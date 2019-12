In Danimarca parco eolico da record: 45 mld $ per dare energia a 10 milioni di case

Titta Ferraro 10 dicembre 2019 - 11:52

MILANO (Finanza.com)

Il governo danese investirà 300 miliardi di corone danesi (45 miliardi di dollari) in un mega parco eolico. Il progetto dovrebbe comportare la costruzione di una o più isole per ospitare le turbine, secondo una dichiarazione pubblicata dal ministero del Clima. Il parco avrebbe una capacità di 10 gigawatt e sarebbe in grado di fornire energia a 10 milioni di case. Il ministero prevede che la maggior parte degli investimenti sarà effettuata da società private."La capacità di energia eolica da questo singolo parco sarebbe cinque volte superiore a quella attualmente installata in tutta la Danimarca" ha dichiarato il ministro del clima, Dan Jorgensen. Il ministero esplorerà diverse località per il progetto, anche nel Mare del Nord e nel Mar Baltico.