Immobiliare: doValue Greece lancia la piattaforma Altamira Properties

Alessandra Caparello 7 dicembre 2020 - 11:54

MILANO (Finanza.com)

doValue Greece, Loan Servicing Company in Grecia, entra nel mercato immobiliare e tramite "doValue Greece Real Estate Services", controllata di doValue S.p.A., doValue porta la piattaforma immobiliare Altamira Properties (altamiraproperties.gr) sul mercato greco, lanciando un innovativo prodotto di gestione patrimoniale immobiliare, uno strumento basato sulla piattaforma della società spagnola Altamira, pioniera nel mercato immobiliare europeo e parte del gruppo doValue dal 2019.La nuova piattaforma fornisce uno strumento integrato per la promozione e la commercializzazione diasset real estate, consentendo agli investitori e ai privati di trovare soluzioni e opportunità su misura, con l'obiettivo di creare valore per ogni parte interessata. Il portafoglio immobiliare, costantemente aggiornato ed arricchito, fornisce una vasta gamma di opzioni di investimento in Grecia: immobili commerciali e residenziali, uffici, negozi, complessi turistici, industriali e terreni.Il CEO di doValue Greece, Tassos Panousis, ha dichiarato: "Il Real Estate management è certamente un'attività economica importante e in rapida crescita, che potrebbe espandersi ulteriormente nei prossimi anni. doValue Greece, grazie all’appartenenza al Gruppo doValue, all'esperienza pluriennale di Altamira e del suo know-how nel settore immobiliare a livello europeo, è in grado di offrire al mercato greco un servizio di gestione integrato e, investendo direttamente nel Real Estate, contribuisce allo sviluppo del mercato in generale. Tutto questo implica un aumento significativo degli investimenti nel settore immobiliare, un potenziamento del mercato specifico e dell'occupazione,sostenendo lo sviluppo dell'economia greca.