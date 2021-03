Immatricolazioni auto a febbraio: Stellantis frena in Europa Occidentale (-22,4%), cali minori per Jeep e Peugeot

Daniela La Cava 17 marzo 2021 - 08:34

MILANO (Finanza.com)

Mese di febbraio in frenata per Stellantis che fa peggio del mercato in Europa Occidentale (UE+EFTA+UK). Il gruppo europeo dell'auto, nato dalla fusione tra Fca e Psa, ha chiuso il mese scorso con una flessione delle immatricolazioni del 22,4% contro il -20,3% del mercato a quota 198.883 unità. La quota di mercato è scesa dal 24% al 23,4 per cento. A contenere la contrazione due marchi: Peugeot che ha mostrato una flessione del 12,2% ma soprattutto Jeep che ha visto i cali attestarsi al 5,3 per cento.Osservando l'andamento delle principali case automobilistiche in Europa, il gruppo Volkswagen ha accusato una flessione del 19%, con la quota di mercato che è tuttavia salita al 25,7%, mentre Renault ha chiuso il mese di febbraio a -28,4%, con una quota scivolata all'8,7 per cento. Unico segno positivo quello di Volvo Car che ha visto le immatricolazioni salire dell'1,4% e la quota di mercato al 2,7% dal precedente 2,2 per cento.