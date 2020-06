Ikea restituisce il sostegno del governo ricevuto per il Covid: siamo più fiduciosi per il futuro

Valeria Panigada 17 giugno 2020 - 15:13

MILANO (Finanza.com)

Ikea restituirà il sostegno del governo ricevuto durante il picco della pandemia Covid-19. “Nessuno sa come le cose continueranno a svilupparsi, ma ci sentiamo più fiduciosi per il futuro - ha detto Tolga Öncu, responsabile delle operazioni di vendita al dettaglio, Ikea Retail - Pertanto, abbiamo deciso di non richiedere alcun ulteriore supporto e di avviare il processo di restituzione di ciò che abbiamo ricevuto". Nei mesi di marzo e aprile, nel pieno dell'emergenza sanitaria, il 90% dei negozi Ikea nel mondo aveva dovuto chiudere e il gruppo svedese dei mobili aveva ricevuto dal governo un sostegno finanziario per pagare gli stipendi ai lavoratori. Per i dipendenti che non hanno ricevuto la piena retribuzione nei due mesi di emergenza, Ikea si è impegnata a colmare il deficit affinché tutti i suoi collaboratori ottengano la busta paga completa.