Iberdrola: I trimestre in crescita anche con calo domanda di energia in Spagna per Covid-19

simone borghi 29 aprile 2020 - 10:04

MILANO (Finanza.com)

Iberdrola ha annunciato risultati in crescita nel primo trimestre 2020 e un piano per fronteggiare il coronavirus e i dati finanziari. Il gruppo attivo nella produzione di energia da fonti rinnovabili ha registrato un utile netto ordinario di 968 milioni di euro fino a marzo, con un incremento del 5,3%, grazie ad investimenti record di quasi 10 miliardi dall'inizio del 2019. L'Ebitda è cresciuto del 5,8% raggiungendo la cifra di 2,75 miliardi. La domanda di energia elettrica in Spagna è però diminuita del 3,2% su base annua e i prezzi del mercato all'ingrosso sono diminuiti del 37%. Entrambi i dati sono stati influenzati dallo stato di allarme dichiarato a seguito del Covid-19. L'Ebitda di Iberdrola España è quindi diminuito del 3% e l'utile netto del 7%. Gli investimenti sono aumentati del 51% rispetto al primo trimestre 2019, sia nelle reti che nell'accelerazione di nuovi progetti sulle rinnovabili.Riguardo al futuro, per il 20202 il Gruppo mantiene le previsioni di crescita dell'utile netto e dei dividendi grazie al contributo dei 10 miliardi di investimenti previsti per l'anno e alla plusvalenza ottenuta nel primo trimestre. "E’ opinione condivisa che la strada della ripresa economica debba essere verde e che la lotta al cambiamento climatico sia cruciale. Il Green Deal europeo e i piani nazionali per l'energia e il clima in tutta l'UE delineano già un percorso chiaro. Iberdrola è pronta a contribuire al raggiungimento di questi obiettivi" ha affermato Ignacio Galán, Presidente del Gruppo.