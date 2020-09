HSBC vola di oltre +10% dopo aumento quota Ping An. Effetto domino in Europa: Deutsche Bank +5%, UniCredit +4%

Laura Naka Antonelli 28 settembre 2020 - 10:00

MILANO (Finanza.com)

Boom di acquisti sul titolo del colosso bancario britannico HSBC, che balza fino a +11% dopo l'annuncio relativo alla decisione del suo principale azionista, il cinese Ping An Insurance, di incrementare la sua partecipazione nella banca numero uno in Europa.Da segnalare che Ping An Insurance - il colosso assicurativo più grande al mondo per valore di mercato - ha effettuato lo shopping di azioni HSBC, dopo che queste sono capitolate al minimo in più di due decenni qualche sessione fa, scontando lo scandalo riciclaggio da 2.000 mld $ che, la scorsa settimana, ha scosso il mondo delle grandi banche.Ping An ha acquistato altre 10,8 milioni di azioni di HSBC al prezzo medio di 28,2859 dollari di Hong Kong, stando a quanto risulta da alcuni documenti depositati lo scorso 25 settembre. Così facendo, il gigante cinese ha aumentato la propria quota dalla precedente 7,95% all'8%.La notizia sta galvanizzando il settore bancario europeo, già oggetto di diversi rumor su imminenti operazioni di M&A (rumor che interessano anche alcune banche italiane come Mps, UniCredit, Banco BPM, Creval).Focus sui rialzi dei titoli europei Deutsche Bank, Standard Chartered e Commerzbank, che guadagnano tutti più del 5%. Buy anche sulle italiane UniCredit +4,12%, Mediobanca +4%; Banco BPM fa +0,98%, +0,66%, Intesa SanPaolo +2,38%.