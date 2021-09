H&M torna a distribuire un dividendo, utile trimestrale sopra le attese

Redazione Finanza 30 settembre 2021 - 11:24

MILANO (Finanza.com)

Hennes & Mauritz (H&M), il gruppo svedese della moda, ha deciso di distribuire un dividendo di 6,50 corone, ossia 0,88 euro, per azione a novembre, dopo averlo sospeso dalla primavera del 2019. “Il consiglio ora ritiene che la migliore redditività del gruppo, la forte posizione finanziaria e le condizioni di mercato stabilizzate, combinate con la nostra capacità di gestire l'impatto della pandemia, rendano possibile un dividendo - ha detto il presidente del consiglio Karl-Johan Persson - Anche dopo il dividendo saremo finanziariamente forti e saremo in grado di continuare a investire nell'offerta dei clienti e nel nostro business, rafforzando così ulteriormente la nostra posizione".Nel trimestre giugno-agosto H&M ha riportato un utile ante imposte di 6,09 miliardi di corone (825 milioni di euro), in aumento del 158% rispetto al corrispondente periodo del 2020 e in rialzo del 22% rispetto al 2019. Gli analisti avevano previsto un risultato pari a 5,05 miliardi di corone svedesi.