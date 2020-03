H&M fornirà dispositivi di protezione agli ospedali in Europa

Valeria Panigada 23 marzo 2020 - 10:41

MILANO (Finanza.com)

Anche il mondo della moda si mobilita contro l'emergenza coronavirus. H&M, il secondo più grande marchio di prêt-à-porter al mondo, attiverà la sua vasta rete di fornitori per fornire dispositivi di protezione medica agli ospedali dell'Unione europea per rallentare la diffusione del Covid-19. Il gruppo sta attualmente cercando di capire cosa è in grado di fornire in tempo rapido, in base alle esigenze più urgenti. Tra i materiali più richiesti, le mascherine, ma anche i camici e i guanti. La scorsa settimana, il principale concorrente di H&M, Inditex, proprietario del marchio Zara, si è offerto di realizzare abiti per gli operatori sanitari spagnoli, il secondo paese più colpito in Europa dall'epidemia dopo l'Italia, e di mobilitare i suoi fornitori per realizzare maschere, guanti, occhiali e cappucci protettivi.