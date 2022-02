Guerra Russia-Ucraina, von der Leyen: 'Putin sta riportando la guerra in Europa, aggressione senza precedenti contro paese sovrano'

Laura Naka Antonelli 24 febbraio 2022 - 20:38

MILANO (Finanza.com)

"Ilpresidente Putin è responsabile del ritorno della guerra in Europa. In queste ore buie, l'Unione europea si unisce all'Ucraina e alla sua gente". Così Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, in attesa degli annunci del Consiglio europeo, che si è riunito in un meeting di emergenza per decidere un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. "Stiamo assistendo a un atto di aggressione senza precedenti da parte della leadership russa contro un paese sovrano e indipendente". "L'obiettivo della Russia - ha continuato von der Leyen - non è solo l'Ucraina, l'obiettivo è la stabilità dell'Europa e dell'intero ordine basato sul diritto internazionale".