Green Bond: Ue presto diventerà maggiore emittente al mondo (Generali Investments)

Daniela La Cava 16 novembre 2021 - 14:10

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di ottobre, l’Unione Europea ha emesso 12 miliardi di euro nell’ambito del suo primo green bond, per finanziare la componente “green” degli 800 miliardi di euro previsti dal Next Generation EU. L'UE raccoglierà fino al 30% di tale ammontare (250 miliardi di euro) attraverso l'emissione di green bond sino al 2026, affermandosi così come primo emittente al mondo in questo segmento. Si è soffermata su questi numeri e trend Florian Späte, senior bond strategist di Generali Investments, sottolineando come l’UE sia anche leader nell'emissione di social bond (90 miliardi di euro dall'ottobre 2020), sottolineando l'impegno UE per lo sviluppo del settore di queste obbligazioni. In particolare, l'Ue adotta una strategia di finanziamento diversificata che comprende syndications e aste. Dopo aver ridotto il suo obiettivo di finanziamento per il 2021, la UE non effettuerà ulteriori emissioni quest'anno, mentre il piano di finanziamento per l’anno 2022 sarà pubblicato a dicembre."I bond ESG dell'UE sono scambiati con un premio e, supportato dalla forte domanda da parte degli investitori, ci aspettiamo che che il “greenium” persista nel prossimo futuro", aggiunge Florian Späte, senior bond strategist di Generali Investments.