Goldman Sachs fa sua NN Investment Partners per 1,7 miliardi

Titta Ferraro 11 aprile 2022 - 08:45

MILANO (Finanza.com)

Goldman Sachs ha completato l'acquisizione di NN Investment Partners da NN Group N.V. per 1,7 miliardi di euro.NN Investment Partners verrà integrata in Goldman Sachs Asset Management e gli oltre 900 dipendenti della società entreranno a far parte della famiglia Goldman Sachs e i Paesi Bassi diventeranno una sede nel business europeo di Goldman Sachs e un centro di eccellenza per la sostenibilità degli investimenti nei mercati pubblici.