Glencore: presidente Tony Hayward lascia, arriva Madhavpeddi

Daniela La Cava 5 luglio 2021 - 08:31

MILANO (Finanza.com)

Cambio della guardia in Glencore. Il consiglio di amministrazione del gruppo ha annunciato che Tony Hayward andrà in pensione e lascerà la carica di presidente, con Kalidas Madhavpeddi che prenderà il suo posto a partire dal prossimo 30 luglio.Madhavpeddi è entrato a far parte del consiglio di amministrazione di Glencore nel febbraio 2020. Ha oltre 40 anni di esperienza nel settore minerario internazionale, compreso l'incarico di ceo di China Molybdenum International (China Moly) dal 2008 al 2018. La società ricorda invece che Tony Hayward è stato nominato membro board al momento dell'Ipo della società nel maggio 2011 e ha assunto la carica di presidente nel 2013.