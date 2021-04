GlaxoSmithKline: Standard Ethics alza corporate rating a “E+”

Daniela La Cava 28 aprile 2021 - 08:19

Standard Ethics ha alzato il corporate rating di GlaxoSmithKline a “E+” dal precedente “E”. Gli analisti spiegano che nel corso degli ultimi anni la società farmaceutica si è rilevata una strutturale modifica delle politiche extra-finanziarie le quali hanno progressivamente arricchito una visione etica con elementi più propriamente sostenibili e in linea con le indicazioni internazionali di Onu e Ocse. "Tale passaggio si è registrato non soltanto nelle policy bensì anche all’interno dei documenti aziendali e della rendicontazione Esg - sottolineano da Standard Ethics -. Tuttavia, sussistono margini per il completamento di questo processo a partire dalla strutturazione di un code of conduct che includa esplicitamente richiami alle indicazioni internazionali delle maggiori organizzazioni internazionali in materia di sostenibilità.È apprezzabile, aggiungono gli esperti, il prossimo raggiungimento - maggio 2021 - della parità di genere all’interno del consiglio di amministrazione. Gli analisti di Standard Ethics monitorano con attenzione i possibili casi controversi e l’evoluzione di alcune indagini in corso, tenendo conto anche degli eventuali e ulteriori presidi che GlaxoSmithKline adotterà per mitigare i rischi derivanti da pratiche commerciali.