Gentiloni: 'non siamo di fronte a ripresa a V'. Recovery Fund: 'prima erogazione 10% in I semestre 2021'

Laura Naka Antonelli 1 settembre 2020 - 12:24

MILANO (Finanza.com)

"Il contesto rimane caratterizzato da incertezze" e "non siamo di fronte ad una ripresa a V". Lo ha detto il Commissario Ue agli Affari economici, l'ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, nel corso dell'audizione sull'utilizzo del Recovery Fund, presso le commissioni riunite Bilancio e Politiche dell'Unione europea di Camera e Senato.Su come saranno dispiegate le risorse del fondo, Gentiloni ha reso noto che "la prima erogazione del 10% delle risorse da parte della Commissione avverrà presumibilmente nel primo semestre del prossimo anno. Le altre erogazioni avverranno a cadenza semestrale, due volte l'anno".L'eurocommissario ha aggiunto che siamo "di fronte a una fase certamente di ripresa delle nostre economie, ma caratterizzata da un clima d'incertezza. E anche l'Italia è alle prese con questa incertezza".Gentiloni ha lodato, inoltre, il lavoro svolto dal governo italiano nelle trattative sul Recovery Fund."Sono orgoglioso del lavoro fatto dalla Commissione Ue e grato al Governo italiano che non ha scelto la carta dell'auto isolamento ma quella del dialogo".