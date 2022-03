Gas: verso annuncio Biden-Ue su consegne di LNG dagli Usa all'Europa

Redazione Finanza 25 marzo 2022 - 08:10

MILANO (Finanza.com)

E' atteso per la giornata di oggi l'annuncio dell'amministrazione Usa di Joe Biden e dell'Unione europea di un'iniziativa con cui gli Stati Uniti si impegnano a incrementare le consegne all'Europa di quantità di gas naturale liquefatto. Lo ha riportato il Washington Post reported, citando tre funzionari Usa a conoscenza del piano.Nelle ultime ore il segretario Usa del dipartimento di energia Jennifer Granholm ha reso noto che gli Usa "stanno esportando ogni molecola di gas naturale liquefatto (LNG)" all'Europa, che sta cercando in tutti i modi di recidere il cordone ombelicale che la unisce alla Russia di Vladimir Putin, per quanto concerne l'approviggionamento di gas e petrolio.Tuttavia, diversi economisti avvertono in Usa che il mercato globale rischia già un deficit dell'offerta e la stessa Granholm ha detto che "solo forme di energia pulita offrirebbero soluzioni valide di medio-lungo termine a questi tipi di sfide".